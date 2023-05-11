LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır? 2023 LGS puan hesaplama nasıl yapılacak? LGS ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak 2023?

'LGS ne zaman 2023' sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, LGS ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak 2023? LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır? 2023 LGS puan hesaplama nasıl yapılacak? İşte detaylar...
LGS NE ZAMAN?
Liselere Geçiş Sistemi sınavı 4 Haziran 2023'te yapılacak.
LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğrencilerin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler, 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgesi, aynı tarihten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.