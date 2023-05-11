GENÇ PARTİ OY ORANLARI 2023! Genç Parti kaç Milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 İL İL seçim sonuçları ve oy oranları!

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. 64 milyondan fazla seçmenin oy kullanacağı seçimler 08.00 - 17.00 saatleri arasında yapılacak. Seçimler sandığa gidilmesinin ardından il il seçim sonuçları ortaya çıkacak. Peki Genç Parti oy oranları ne? Genç Parti kaç Milletvekili çıkardı? Seçim sonuçları anbean takvim.com.tr'den takip edilebilecek. İşte Genç Parti oy oranları ve seçim sonuçları...
GENÇ PARTİ SEÇİM SONUÇLARI 2023
Genç Parti seçim sonuçları henüz belli olmadı. Seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz detaylar haberimizde yer alacaktır.
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SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.
18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haberler yayında olacak. 21.00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK bu saati daha erkene taşıyabilecek. Yasaklar kalktıktan sonra seçim sonuçları ise Takvim.com.tr'de olacak.