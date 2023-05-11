Emek ve Özgürlük İttifakı oy oranları ne? Emek ve Özgürlük İttifakı kaç Milletvekili çıkardı? İşte 14 Mayıs Pazar SEÇİM SONUÇLARI!

Emek ve Özgürlük İttifakı oy oranları ne, kaç Milletvekili çıkardı merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) yapılan açıklamaya göre oy kullanacak seçmen sayısı 64 milyon 113 bin 941. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener tarafından paylaşılan istatistiklere göre de 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez bu seçimde oy kullanacak. İşte 14 Mayıs seçim sonuçları! Emek ve Özgürlük İttifakı oy oranları...
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI OY ORANLARI NE?
Emek ve Özgürlük İttifakı seçim sonuçları henüz belli olmadı. Seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz detaylar haberimizde yer alacaktır.
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SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.
18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haberler yayında olacak. 21.00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK bu saati daha erkene taşıyabilecek. Yasaklar kalktıktan sonra seçim sonuçları ise Takvim.com.tr'de olacak.