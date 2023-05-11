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    • Haberler
    • 11.05.2023 07:01
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    • 11.05.2023 07:01
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    Evim depreme dayanıklı mı? Bina deprem testi fiyatı ne kadar? afad.gov.tr belediye bina deprem testi başvurusu!

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Osmaniye, Malatya, Kilis, Adana, Hatay, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Gaziantep gibi illeri de etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem, vatandaşları endişelendirdi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Biner deprem testi fiyatı ne kadar?

    Evinin depreme dayanıklı olup olmadığını merak edenler konu hakkında araştırmalara başladı.Kahramanmaraş depremi sonrası pek çok vatandaş bina sağlamlık testinin nasıl yapıldığını ve karot testinin ne demek olduğunu merak ediyor. Endişelenen vatandaşlar deprem bina testi nasıl yapılır sorusu aratılıyor. İşte merak edilenler...

    DEPREME DAYANIKLI EV ÖZELLİKLERİ NEDİR?

    Depreme dayanıklı ev için ilk kontrol edilmesi gereken şey, bina yapımında kullanılan malzemelerin kalitesidir. Bina yapımında hiçbir masraftan kaçınılmamalı, insan hayatı göz önünde bulundurularak en kaliteli malzemeler kullanılmalıdır. Demir ve inşaat malzemeleri güçlü, dayanıklı ve kaliteli seçilmelidir. Binanın yapılacağı zemin iyi analiz edilmeli ve ona göre bir inşaata başlanmalı. Daha riskli bölgelere daha az katlı binalar inşa edilmeli, kolon ve kirişlere özellikle dikkat edilmelidir.

    EVİN DEPREME DAYANIKLI OLUP OLMADIĞINI ANLAMAK İÇİN NERELERE BAKMALIYIZ?

    Uzman kişileri çağırmadan önce evde kontrol edebileceğiniz yerler şu şekildedir;

    Kolon ve kirişler: Çatlak olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eksik ya da kesilen kolon varsa uzman çağrılmalıdır.

        Zeminler: Zemini sert ve taş olan yapılar depreme dayanıklıdır. Su birikintisi içerisine, dolgu alanlara ya da çamurlu yerlere yapılan binalar risklidir.

        Duvarlar: Çatlak olup olmadığına, duvarın inceliğine, yamulmalara bakılmalıdır.

        BİNA DEPREM TESTİ NASIL YAPILIR?

        Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilen kuruluşlar, belediyeler ve özel kurumlar tarafından riskli yapı tespiti yapılmaktadır. Eğer evinizi riskli görüyorsanız bir uzman çağırmalısınız. Gelen kişiler inceleme işlemlerinden sonra binanın taşıyıcı sistemine dayalı bir uygulama başlatırlar. Binanın genel durumu, zeminin analizi, binanın fay hatlarına olan yakınlığı detaylı olarak incelenir. Son olarak binadan karot ve parça alınarak inceleme başlatılır. Kısa süre içerisinde risk raporu elinize ulaşır.

        E-DEVLET AFAD DEPREM RİSKİ SORGULAMA EKRANI

        e-Devlet üzerinden hizmet veren AFAD deprem riski sorgulama sayfası için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
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        Haberler Haberler Evim depreme dayanıklı mı? Bina deprem testi fiyatı ne kadar? afad.gov.tr belediye bina deprem testi başvurusu!
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