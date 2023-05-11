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    Ata İttifakı oy oranları ne? Ata İttifakı kaç Milletvekili çıkardı? İşte 14 Mayıs Pazar 2023 İL İL SEÇİM SONUÇLARI LİSTESİ!

    Ata ittifakı seçim sonuçları vatandaşların gündeminde yer alıyor. 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi 17.00'de sona erecek. Seçim günü yaklaşırken hangi partinin, ne kadar oy aldığı sıklıkla araştırılmaya başlandı. Peki Ata İttifakı oy oranları ne? Ata İttifakı kaç Milletvekili çıkardı? İşte Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçim sonuçları hakkında son dakika gelişmeler...

    takvim.com.tr
    Ata İttifakı oy oranları ne?

    Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. Milyonlarca seçmenin sandık başına gideceği 14 Mayıs Pazar günü için yasaklar Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları! Ata ittifakı seçim sonuçları! Seçim günü yasakları...

    ATA İTTİFAKI OY ORANLARI NE?

    Ata İttifakı seçim sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğunda tüm detaylar haberimizde yer alacaktır.

    ATA İTTİFAKI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.

    18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından paylaşılan haberler yayında olacak. 21.00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK bu saati daha erkene taşıyabilecek. Yasaklar kalktıktan sonra seçim sonuçları haberimizde anbean verilecek.

        OY KULLANMA SAATLERİ

        YSK tarafından yapılan duyuruya göre seçimler için oy kullanma saatleri 08:00-17:00 arasıdır.

        SEÇİMLER İKİNCİ TURA KALIRSA NE OLACAK?

        Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde bir sonraki oylama 28 Mayıs'ta gerçekleşecek.

        Seçmenler ikinci turda da yine aynı sandıklarda 08.00-17.00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek.
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        Haberler Haberler Ata İttifakı oy oranları ne? Ata İttifakı kaç Milletvekili çıkardı? İşte 14 Mayıs Pazar 2023 İL İL SEÇİM SONUÇLARI LİSTESİ!
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