Ata İttifakı oy oranları ne? Ata İttifakı kaç Milletvekili çıkardı? İşte 14 Mayıs Pazar 2023 İL İL SEÇİM SONUÇLARI LİSTESİ!

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. Milyonlarca seçmenin sandık başına gideceği 14 Mayıs Pazar günü için yasaklar Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları! Ata ittifakı seçim sonuçları! Seçim günü yasakları...