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    • 10.05.2023 08:01
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    • 10.05.2023 08:01
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    Twitter gri tik nedir, ne anlama gelir? Twitter'da gri tik kimlere verilir, hangi hesaplar için geçerlidir? Renklerin anlamı...

    Twitter'da kullanıma sunulan gri tik hakkında aramalar hız kazandı. Twitter platformunda ücretsiz olarak verilen bu gri onay işaretinin anlamı ve hangi hesaplara verildiği merak ediliyor. Peki, Twitter gri tik nedir, ne anlama gelir? Twitter'da gri tik kimlere verilir, hangi hesaplar için geçerlidir? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Twitter gri tik nedir, ne anlama gelir?

    Twitter'da kullanıma sunulan gri tik hakkında aramalar hız kazandı. Twitter platformunda ücretsiz olarak verilen bu gri onay işaretinin anlamı ve hangi hesaplara verildiği merak ediliyor. Peki, Twitter gri tik nedir, ne anlama gelir? Twitter'da gri tik kimlere verilir, hangi hesaplar için geçerlidir? İşte merak edilenler!

    TWİTTER GRİ TİK NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

    Twitter'da kullanıma sunulan gri tik, kullanılan hesabın bir devlet/çok taraflı kuruluşu veya bir devlet/çok taraflı yetkiliyi temsil ettiği anlamına gelir. Ek devlet hesapları ve çok taraflı hesaplar, Doğrulanmış Kuruluşlar aracılığıyla gri onay işaretleri alabilir.

    Twitter gri tik hakkında şu açıklamayı yapmıştır:

    'Bu hesap, bir resmi kurum ya da çok taraflı bir kuruluş hesabı olduğu için onaylı.'

    GRİ TİK KİMLERE VERİLİR?

    Twitter platformunda ücretsiz olarak verilen bu gri onay işaretini; ulusal düzeyde uygun devlet kuruluşları, hükümet kişileri ve çok taraflı kuruluşlar alabilir.

        TWİTTER GRİ TİK KULLANABİLECEK HESAPLAR HANGİLERİDİR?

        Ulusal düzeyde uygun devlet kuruluşları şunları içerebilir: Ana yürütme ofisi hesapları, belirli politika alanlarını denetleyen ajans hesapları, ana elçilik ve konsolosluk hesapları ve parlamento veya eşdeğer kurumsal ve komite hesapları. Eyalet düzeyinde ve yerel düzeyde uygun devlet kuruluşları şunları içerir: Kriz müdahalesi, kamu güvenliği, yasa uygulama ve düzenleme konularını denetleyen ana yönetici ofisi hesapları ve ana kurum hesapları.

        Uygun hükümet kişileri şunları içerebilir: Devlet başkanları (cumhurbaşkanları, hükümdarlar ve başbakanlar), devlet başkan yardımcıları (cumhurbaşkanı yardımcıları, başbakan yardımcıları), ulusal düzeydeki kabine üyeleri veya eşdeğeri, yürütme organının ana resmi sözcüsü veya eşdeğeri, ve uluslarüstü veya ulusal kongre, parlamento veya eşdeğerinin tüm odalarının bireysel üyeleri.

        Uygun çok taraflı kuruluşlar şunları içerebilir: ana merkez düzeyinde, bölgesel düzeyde ve ülke düzeyinde kurumsal hesaplar. Uygun çok taraflı kişiler şunları içerir: Çok taraflı kuruluşun başkanı ve başkan yardımcısı veya eşdeğeri.
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        Haberler Haberler Twitter gri tik nedir, ne anlama gelir? Twitter'da gri tik kimlere verilir, hangi hesaplar için geçerlidir? Renklerin anlamı...
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