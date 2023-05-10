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    EDİRNE SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 14 Mayıs 2023 Edirne Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu! İlçe ilçe oy oranları…

    Edirne seçim sonuçları gündemde vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. İşte Edirne seçim sonuçları! 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları...

    takvim.com.tr
    Edirne seçim sonuçları!

    14 Mayıs seçim sonuçları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Peki, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları ne zaman açıklanacak?

    EDİRNE SEÇİM SONUÇLARI!

    Edirne seçim sonuçları henüz belli olmadı. İl il seçim sonuçları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takipte kalınız.

    SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YSK'dan yapılan açıklamaya göre oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak. Saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

        Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek. İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasına ilişkin takvim yürürlüğe girecek.
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        Haberler Haberler EDİRNE SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 14 Mayıs 2023 Edirne Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu! İlçe ilçe oy oranları…
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