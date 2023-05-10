ANAVATAN PARTİSİ OY ORANLARI | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları, hangi parti ne kadar, yüzde kaç oy aldı?

Tüm Türkiye 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçim sonuçlarına odaklandı. En merak edilen detaylardan birisi de ülke seçim sonuçları ve oy oranları oldu. Anavatan Partisi oy oranları ise en sık aratılanlar arasında yer aldı. Vatandaşlar en doğru seçim sonuçları takvim.com.tr farkıyla saniye saniye güncellenen verilerle takip edebilir. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları ve oy oranlarını seçim sayfamızdan inceleyebilirsiniz.