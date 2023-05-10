Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 10.05.2023 16:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.05.2023 16:43
    ABONE OL

    ANAVATAN PARTİSİ OY ORANLARI | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları, hangi parti ne kadar, yüzde kaç oy aldı?

    Anavatan Partisi Seçim sonuçları en sık aratılanlar arasında yerini aldı.14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan genel seçim sonuçları 85 milyon vatandaşımızın merak ettiği bir konu oldu. Milletvekili genel seçimlerine 24 siyasi partiyle Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı katılıyor. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden birisi de seçim sonuçları oluyor. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları ve oy oranlarını takvim.com.tr farkıyla sizlere sunuyoruz.

    takvim.com.tr
    14 Mayıs 2023 Anavatan Partisi oy oranları!

    Tüm Türkiye 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçim sonuçlarına odaklandı. En merak edilen detaylardan birisi de ülke seçim sonuçları ve oy oranları oldu. Anavatan Partisi oy oranları ise en sık aratılanlar arasında yer aldı. Vatandaşlar en doğru seçim sonuçları takvim.com.tr farkıyla saniye saniye güncellenen verilerle takip edebilir. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları ve oy oranlarını seçim sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

    ANAVATAN PARTİSİ GÜÇ İTTİFAKI SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Seçim sonuçları belli olduğu an haberimizde yer alacaktır. Tüm sonuçları anbean sizlere aktaracağız.

    SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak,

        YSK bu saati daha erkene alabilecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak. Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

        YSK bu saati daha erkene alabilecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak. Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Togg Araç Finansmanı
        Haberler Haberler ANAVATAN PARTİSİ OY ORANLARI | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları, hangi parti ne kadar, yüzde kaç oy aldı?
            loading
            SON DAKİKA