Twitter'da gri tik kimlere verilir, hangi hesaplar için geçerlidir? Twitter gri tik nedir, ne anlama gelir? Renklerin anlamı...

TWİTTER GRİ TİK NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

Twitter'da kullanıma sunulan gri tik, kullanılan hesabın bir devlet/çok taraflı kuruluşu veya bir devlet/çok taraflı yetkiliyi temsil ettiği anlamına gelir. Ek devlet hesapları ve çok taraflı hesaplar, Doğrulanmış Kuruluşlar aracılığıyla gri onay işaretleri alabilir.

Twitter gri tik hakkında şu açıklamayı yapmıştır:

'Bu hesap, bir resmi kurum ya da çok taraflı bir kuruluş hesabı olduğu için onaylı.'