THY 10.000 personel alımı ne zaman yapılacak 2023? THY 10 bin işçi alımı kadro ve kontenjanları açıklandı mı? Türk Hava Yolları işçi alımı başvuru şartları neler?

THY, 10 bin yeni çalışan almayı hedefliyor



Türk Hava Yolları (THY), 2023 yılı hedefleri doğrultusunda 10 bin yeni çalışanı bünyesine katacağını bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, dünyanın en çok ülkesine uçan ve uçtuğu destinasyon sayısını her geçen gün artıran şirketin, 1933 yılında 5 uçaklık filosuyla başlattığı yolculuğunu bugün 400 uçaklık filoyla sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, özellikle 20 yıllık süreçte filosunu ciddi oranda büyüten THY'nin, oluşturduğu istihdam alanlarıyla da Türkiye ekonomisine önemli katkı sunduğu belirtilerek, güçlü finansal yapısıyla 2022 yılında bünyesine 2 bin 577 kişiyi dahil eden şirketin, 2023 yılı içerisinde de iştirakleriyle birlikte 10 bin yeni çalışanı istihdam etmeyi planladığı kaydedildi.