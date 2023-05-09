ÖSYM sınav tarihleri 2023! KPSS sınavı ne zaman 2023? KPSS Lisans sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

KPSS LİSANS SINAVI BAŞVURULARI 2023

2023 KPSS lisans sınavı için başvurular ÖSYM tarafından 16-29 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Bu tarihler arasında adaylar ais.osym.gov.tr adresi üzerinden online olarak başvuru yapabilecek. Adayların online olarak başvuru yapabilmesi için sistemde ÖSYM tarafından belirlenen geçerlilik süresine ait güncel bir fotoğrafının yüklü olması gerekiyor. Aksi takdirde adaylar ÖSYM büroları aracılığı ile başvuru yapabilecek.