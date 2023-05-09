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    • Haberler
    • 09.05.2023 16:23
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    • 09.05.2023 16:23
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    ISPARTA SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları! Aksu, Atabey ilçe ilçe...

    Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım sürüyor. Seçmenler 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına geçecek. YSK tarafından verilen bilgiye göre seçmenler sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek. İşte 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili ilçe ilçe seçim sonucu ve oy oranları! Isparta seçim sonuçları! Aksu, Atabey ilçe ilçe...

    ISPARTA SEÇİM SONUÇLARI 2023!

    Isparta seçim sonuçları hakkında araştırmalar arttı. 14 Mayıs seçimlerinde tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre bu sene ülke genelinde 64 milyon 191 bin 285 seçmen oy hakkı elde edecek. Peki 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili ilçe ilçe seçim sonucu ve oy oranları ne zaman açıklanacak? İşte başta Isparta olmak üzere il il, ilçe ilçe seçim sonuçları hakkında detaylar...

    ISPARTA OY VERME SONUÇLARI 2023

    Kayseri seçim sonuçları henüz belli olmadı. İl il seçim sonuçları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takipte kalınız.

    ISPARTA'NIN İLÇELERİ

    Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Uluborlu, Yalvaç, Yenişarbademli.

        SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YSK'dan yapılan açıklamaya göre oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak. Saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

        Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek. İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasına ilişkin takvim yürürlüğe girecek.
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        Haberler Haberler ISPARTA SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları! Aksu, Atabey ilçe ilçe...
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