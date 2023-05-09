ISPARTA SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları! Aksu, Atabey ilçe ilçe...

Isparta seçim sonuçları hakkında araştırmalar arttı. 14 Mayıs seçimlerinde tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre bu sene ülke genelinde 64 milyon 191 bin 285 seçmen oy hakkı elde edecek. Peki 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili ilçe ilçe seçim sonucu ve oy oranları ne zaman açıklanacak? İşte başta Isparta olmak üzere il il, ilçe ilçe seçim sonuçları hakkında detaylar...
ISPARTA OY VERME SONUÇLARI 2023
Kayseri seçim sonuçları henüz belli olmadı. İl il seçim sonuçları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takipte kalınız.
ISPARTA'NIN İLÇELERİ
Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Uluborlu, Yalvaç, Yenişarbademli.