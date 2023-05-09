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    • Haberler
    • 09.05.2023 10:31
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    • 09.05.2023 10:31
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    AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak? Açıköğretim AUZEF sonuçları sorgulama ekranı

    AUZEF vize sınavları 7 Mayıs'a kadar gerçekleştirilecek. Sınav sonucuna göre kredi notunu yükseltecek olan öğrenciler sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AUZEF vize sınavları 7 Mayıs'a kadar gerçekleştirilecek. Sınav sonucuna göre kredi notunu yükseltecek olan öğrenciler sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

    AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sınav sonuçları 11 Mayıs 2023 Perşembe günü, Çevrim içi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden ilan edilecektir.
    Ara sınav puanlarının açıklandığı tarihten itibaren 2 gün içinde "AUZEF Çözüm Merkezi" https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ üzerinden sınav sonuç itirazınızı iletebilirsiniz.

    AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK?

    2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemindeki derslerinizin ara sınavları 29 Nisan 2023 – 07 Mayıs 2023 tarihleri arasında sınav takviminde ilan edilen gün ve saatlerde gerçekleşecektir. Sınavlarınıza dönem derslerinizin yanında belirtilen tarihte 09:00-23:59 saatleri arasında girebilirsiniz. Her bir ders için sadece belirlenen tek bir günde sınav yapılacaktır.

        AUZEF SINAVLARI NASIL OLACAK?

        Ara sınavlarda her bir ders için öğrencilere 20 adet çoktan seçmeli soru yöneltilecek ve 30 dakika sınav süresi tanımlanacaktır.

        Çevrim içi (Online) Sınav Sitemine giriş yaptıktan sonra karşınıza sınav kurallarını içeren bilgiler gelecek ve bunu onaylamanız istenecektir. Lütfen bu ekrandaki bilgileri çok dikkatli bir şekilde okuyunuz.

        Sınava başladıktan sonra ekranda ilgili derse ait bir soru ve o soruya ait cevap seçenekleri gösterilecektir. Soruyu cevaplamak için cevap seçeneklerinden birini işaretleyip "Cevapla ve Sonraki Soru" butonuna tıklamanız gerekmektedir. Soruyu boş bırakmak isterseniz "Soruyu Boş Bırak" seçeneğini seçerek de sıradaki soruya geçebilirsiniz.

        Sıradaki soruya geçtikten sonra işaretlenen seçeneğin değiştirilmesi veya kontrol etmek amacıyla önceki sorulara kesinlikle dönülemez. Boş bıraktığınız sorulara tekrar cevap veremeyeceğinizi unutmayınız.

        Sınavın herhangi bir anında "Sınavı Bitir" butonuna basmanız halinde karşınıza bir uyarı ekranı gelecektir. Bu ekrandaki "Sınavımı Bitirmek İstiyorum" butonunu da onaylarsanız sınavınız sonlandırılır. Böyle bir durumda bir daha hiçbir koşulda ilgili dersin sınavına tekrar girilemez ve herhangi bir koşulda yeni bir sınav hakkı tanınamaz.



        Sınav süresi tamamlandığında devam etmekte olduğunuz dersin sınavı otomatik olarak sistem tarafından sonlandırılır. Bu durumda sınav sonlandırılıncaya kadar sorulara verdiğiniz cevaplar değerlendirmeye alınır.

        Online sınavlara internet bağlantısı olan ve soruları okuyabilmek için yeterli ekran büyüklüğüne sahip kişisel bilgisayarınız/tabletiniz veya cep telefonunuzdan girebilirsiniz. Meydana gelebilecek elektrik/internet kesintisi vb. sorunlardan fakültemiz sorumlu değildir. Gerekli tedbirleri almak öğrencinin sorumluluğundadır.

        Sınavınızı başlattıktan sonra tarayıcıyı kapatma, sayfayı yenileme (F5 tuşuna basma) vb. işlemler yapmanız durumunda "Yaptığınız değişiklikler kaydedilmemiş olabilir." uyarısı gelecektir. Onay işlemini gerçekleştirirseniz sistemden çıkış yapabileceksiniz. Tüm öğrencilere 20 soruluk bir test için toplamda 3 giriş hakkı, 10 soruluk bir test için toplamda 2 giriş hakkı tanımlanmıştır.

        Bu haklarınızın tamamını kullandığınızda tarafınıza yeni bir hak verilmeyecek, o dersin sınavına tekrar giriş yapamayacaksınız. Bu nedenle sayfa üzerinde sadece sınavla ilgili aktiviteleri gerçekleştirerek sınavınıza devam ediniz.
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        Haberler Haberler AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak? Açıköğretim AUZEF sonuçları sorgulama ekranı
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