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    • 09.05.2023 07:30
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    • 09.05.2023 07:30
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    Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı? 🌸2023 Anneler Günü hangi güne denk geliyor? Anneye alınacak hediyeler...

    Tüm dünyada kutlanan Anneler Günü için heyecanlı geri sayım başladı. 2023 Anneler Günü'ne sayılı günler kalan hala hediye almamış olanlar ne alacaklarını düşünmeye başladı. Peki Anneler Günü ne zaman kutlanacak, hangi tarihe denk geliyor? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı?

    Tüm dünyada kutlanan Anneler Günü için heyecanlı geri sayım başladı. 2023 Anneler Günü'ne sayılı günler kalan hala hediye almamış olanlar ne alacaklarını düşünmeye başladı. Peki Anneler Günü ne zaman kutlanacak, hangi tarihe denk geliyor? İşte merak edilenler!

    2023 ANNELER GÜNÜ TARİHİ

    Her sene Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, 2023 yılında 14 Mayıs 2023 tarihinde kutlanacak.

    ANNELER GÜNÜ TARİHİ

    Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

        ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.
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        Haberler Haberler Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı? 🌸2023 Anneler Günü hangi güne denk geliyor? Anneye alınacak hediyeler...
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