Tüm dünyada kutlanan Anneler Günü için heyecanlı geri sayım başladı. 2023 Anneler Günü'ne sayılı günler kalan hala hediye almamış olanlar ne alacaklarını düşünmeye başladı. Peki Anneler Günü ne zaman kutlanacak, hangi tarihe denk geliyor? İşte merak edilenler!