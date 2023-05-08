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    • Haberler
    • 08.05.2023 22:21
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    • 08.05.2023 22:21
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    VAN SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları bu adreste! İlçe ilçe LİSTE!

    Milyonların gözü 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçlarında! 81 ilde yaşayan vatandaşlar kendi illeri için seçim sonuçlarını araştırmaya başladı. Takvim.com.tr olarak 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçlarına ve oy oranlarına haberimizde yer verdik. İşte Van seçim sonuçları hakkında detaylar...

    VAN SEÇİM SONUÇLARI 2023!

    Van seçim sonuçları 14 Mayıs'ın yaklaşmasıyla birlikte sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Van seçim sonuçları yüzbinlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından milyonların gözü seçim sonuçlarında olacak. İşte Van seçim sonuçları! Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları!

    VAN SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Van seçim sonuçları henüz belli olmadı. İl il seçim sonuçları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takipte kalınız.

    OY VERME SÜRECİ

    Oy Verme İşlemi Saat Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor?
    YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

    Oy Nasıl Kullanılır?
    - Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.
    - Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.
    - Cep telefonuyla kabine girmeyin.
    - Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.
    - Pusulalarınızı tek zarfa koyun.
    - Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

        Oy Kullanacakların Dikkat Etmesi Gerekenler
        - Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.
        - Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Nerede Oy - Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz.
        - Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.
        - Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir), Askeri öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar oy kullanamazlar.

        Seçim Günü Yasakları
        Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.
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        Haberler Haberler VAN SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları bu adreste! İlçe ilçe LİSTE!
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