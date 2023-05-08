Seçimden sonra okulların durumu merak edilip araştırılmaya başlandı. '15 Mayıs tatil mi' sorusu, 14 Mayıs genel seçimlerin olması nedeniyle merak edilip araştırılıyor. Peki, Seçimden sonra okullar tatil mi 2023? Seçimden sonraki gün tatil mi? 15 Mayıs 2023 Pazartesi ders işlenecek mi? İşte detaylar...
15 Mayıs tatil mi sorusu, 14 Mayıs genel seçimlerinin ardından merak konusu oldu. Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleşecek olan seçimlerin ardından 15 Mayıs Pazartesi günü tatil mi sorusu gündemde yer almaya başladı.
15 Mayıs Tatil Mi?
1 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerin ardından okulların hazır hale getirilmesi amacıyla MEB'e bağlı tüm eğitim kurumları, 1 Nisan Pazartesi günü tatil edilmişti.