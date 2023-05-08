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    • 08.05.2023 16:23
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    • 08.05.2023 16:31
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    ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI 14 MAYIS 2023! Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları bu adreste!

    2023 Genel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Pazar günü gerçekleştirilecek. YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Vatandaşlar il il seçim sonuçlarını araştırmaya başladı. İşte Şanlıurfa başta olmak üzer 81 il Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları hakkında merak edilenler...

    ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI 14 MAYIS 2023!

    Şanlıurfa seçim sonuçları, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri ile birlikte gündemde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yüksel Seçim Kurulu'nun (YSK) oy verme saatlerine ilişkin kararına göre Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi. İşte Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları bu adreste!

    ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Şanlıurfa seçim sonuçları henüz belli olmadı. İl il seçim sonuçları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takipte kalınız.

    OY VERME SÜRECİ

    Oy Nasıl Kullanılır?
    - Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.
    - Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.
    - Cep telefonuyla kabine girmeyin.
    - Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.
    - Pusulalarınızı tek zarfa koyun.
    - Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

        Oy Kullanacakların Dikkat Etmesi Gerekenler
        - Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.
        - Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Nerede Oy - Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz.
        - Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.
        - Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir), Askeri öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar oy kullanamazlar.

        Seçim Günü Yasakları
        Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.
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        Haberler Haberler ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI 14 MAYIS 2023! Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları bu adreste!
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