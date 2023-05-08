ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI 14 MAYIS 2023! Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları bu adreste!

Şanlıurfa seçim sonuçları, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri ile birlikte gündemde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yüksel Seçim Kurulu'nun (YSK) oy verme saatlerine ilişkin kararına göre Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi. İşte Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları bu adreste!
ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI 2023
Şanlıurfa seçim sonuçları henüz belli olmadı. İl il seçim sonuçları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takipte kalınız.
OY VERME SÜRECİ
Oy Nasıl Kullanılır?
- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.
- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.
- Cep telefonuyla kabine girmeyin.
- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.
- Pusulalarınızı tek zarfa koyun.
- Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.