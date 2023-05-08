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    • Haberler
    • 08.05.2023 22:52
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    • 08.05.2023 22:55
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    SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları bu adreste! ilçe ilçe liste

    Sakarya seçim sonuçları gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi yapılacak. Genel seçimlerde oy kullanacak vatandaşlar il il seçim sonuçlarını ve oy oranlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde özellikle Sakarya ilindeki vatandaşların aramaları sıklaştı. İşte Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler...

    SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI 2023!

    Sakarya seçim sonuçları 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte sıklıkla araştırılır oldu. Yüksek Seçim Kurulu'dan (YSK) yapılan açıklamaya göre oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak. YSK Başkanı Ahmet Yener, seçimlerde 60 milyon 697 bin 843'ü yurtiçi olmak üzere toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacağını açıkladı. İşte Sakarya seçim sonuçları! Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları.

    SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Sakarya seçim sonuçları henüz belli olmadı. İl il seçim sonuçları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takipte kalınız.

    SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

    YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

    YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

        OY NASIL KULLANILIR?

        - Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.
        - Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.
        - Cep telefonuyla kabine girmeyin.
        - Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.
        - Pusulalarınızı tek zarfa koyun.
        - Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

        OY KULLANACAKLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

        - Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.
        - Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Nerede Oy - Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz.
        - Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.
        - Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir), Askeri öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar oy kullanamazlar.

        SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

        Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.
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        Haberler Haberler SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları bu adreste! ilçe ilçe liste
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