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    • 08.05.2023 16:08
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    • 08.05.2023 16:09
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    KONYA SEÇİM SONUÇLARI 14 MAYIS 2023! Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları bu adreste!

    Gözler 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde! Türkiye, bu Pazar günü Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidiyor. Bu noktada 81 ilde yaşayan vatandaşlar kendi illeri için seçim sonuçlarını araştırmaya koyuldu. Takvim.com.tr olarak 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçlarına ve oy oranlarına haberimizde yer verdik. İşte Konya seçim sonuçları hakkında detaylar...

    KONYA SEÇİM SONUÇLARI 14 MAYIS 2023!

    Konya seçim sonuçları gündemde 14 Mayıs'ın yaklaşmasıyla birlikte sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Konya seçim sonuçları yüzbinlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından milyonların gözü seçim sonuçlarında olacak. İşte Konya seçim sonuçları! Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları!

    KONYA SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Konya seçim sonuçları henüz belli olmadı. İl il seçim sonuçları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takipte kalınız.

    SEÇİM GÜNÜ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00'de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

        Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. İstanbul seçim sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre 21.00 civarı açıklanacak.
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        Eski bakan Kemal Derviş hayatını kaybetti
        Haberler Haberler KONYA SEÇİM SONUÇLARI 14 MAYIS 2023! Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları bu adreste!
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