KAYSERİ SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili ilçe ilçe seçim sonucu ve oy oranları!

Kayseri seçim sonuçları hakkında araştırmalar arttı. 14 Mayıs seçimlerinde tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre bu sene ülke genelinde 64 milyon 191 bin 285 seçmen oy hakkı elde edecek. Peki 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili ilçe ilçe seçim sonucu ve oy oranları ne zaman açıklanacak? İşte başta Kayseri olmak üzere il il, ilçe ilçe seçim sonuçları hakkında detaylar...
KAYSERİ OY VERME SONUÇLARI 2023
Kayseri seçim sonuçları henüz belli olmadı. İl il seçim sonuçları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takipte kalınız.
1- Türkiye genelinde oy verme saatleri nedir?
Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.
2- Nüfus cüzdanı bulunmayan seçmen oy kullanabilecek mi?
Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.
3- Oy verirken seçmen bilgi kağıdı bulunması şart mı?
Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nın internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.