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    • 08.05.2023 17:37
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    KAHRAMANMARAŞ SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili İLÇE İLÇE seçim sonucu ve oy oranları!

    Kahramanmaraş seçim sonuçları, 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri ile birlikte sıkça araştırılıyor. Kritik gün yaklaşırken tüm iller ve ilçeler için de seçim sonuçları gündemde anbean takip ediliyor. Genel seçimlerde oy kullanacak vatandaşlar oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak. YSK'dan yapılan açıklamada oy süreci hakkında tüm detaylara yer verildi. İşte 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili İLÇE İLÇE seçim sonucu ve oy oranları!

    KAHRAMANMARAŞ SEÇİM SONUÇLARI 2023!

    Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Vatandaşlar 14 Mayıs'ta sandık başına geçecek. Peki, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları ne zaman açıklanacak? İşte Kahramanmaraş seçim sonuçları detayları...

    KAHRAMANMARAŞ SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Kahramanmaraş seçim sonuçları henüz belli olmadı. İl il seçim sonuçları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takipte kalınız.

    SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YSK'dan yapılan açıklamaya göre oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak. Saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

        Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek. İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasına ilişkin takvim yürürlüğe girecek.
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        Haberler Haberler KAHRAMANMARAŞ SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili İLÇE İLÇE seçim sonucu ve oy oranları!
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