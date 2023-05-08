HATAY SEÇİM SONUÇLARI 14 MAYIS 2023! Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili İLÇE İLÇE seçim sonuçları ve oy oranları!

Hatay seçim sonuçları, 14 Mayıs Pazar günü düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri ile birlikte gündemde takip edilmeye başlandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacak yer ve sandık numarası öğrenebilecek. Peki Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak? İşte Hatay seçim sonuçları hakkında bilgiler...
HATAY SEÇİM SONUÇLARI 2023
Hatay seçim sonuçları henüz belli olmadı. İl il seçim sonuçları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takipte kalınız.
14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAATLERİ 2023
14 Mayıs seçimleri oy verme saatleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlendi. Buna göre 81 ilde oy verme işlemleri sabah saat 08.00'de başlayacak ve akşam saat 17.00'de sona erecek.
SEÇİM YASAKLARI NE SAAT KAÇTA BİTECEK?
YSK tarafından yürürlüğe koyulan yasaklara göre saat 18.00'e kadar sesli veya görüntülü hiçbir basın yayın organından seçim sonuçlarına ilişkin tahmin ve yorum haberi yapılamayacak.