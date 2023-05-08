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    • Haberler
    • 08.05.2023 08:31
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    • 08.05.2023 08:31
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    Deprem izolatörü nedir, hangi binalara takılır? Deprem izolatörü sonradan yapılır mı, nasıl yapılır? Deprem sismik izolatör FİYATLARI 2023!

    Deprem izolatörü sonradan yapılır mı, nasıl yapılır, hangi binalara takılır soruları sıkça araştırılmaya başlandı. Sismik izolatörler, yapıda uygun olan kata veya zeminde yer alan kolonlara yerleştirilir. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Deprem izolatörü sonradan yapılır mı, nasıl yapılır?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 büyük deprem 10 ilimizde binlerce can kaybına neden oldu. Yaşanan depremin ardından sismik izolatör hakkında bir çok soru gündeme geldi. Peki Deprem izolatörü sonradan yapılır mı, nasıl yapılır? Deprem izolatörü nedir, hangi binalara takılır? İşte Deprem sismik izolatörü FİYATLARI 2023!

    DEPREM IZOLATÖRÜ SONRADAN YAPILIR MI, NASIL YAPILIR?

    Mevcut binaya sismik izolatör takmak mümkündür ve ülkemizde de birçok örneği vardır. Mevcut binaya deprem izolatörü takarken öncelikle kolonlar hirdolik krikolar yardımıyla askıya alınır.

    DEPREM İZOLATÖRÜ FİYATLARI NE KADAR?

    Deprem izolatörü yurt dışından ithal ediliyor ve tanesi ortalama 6 bin dolardan satılıyor. Bununla birlikte Yapıdaki kolon sayısı, kat, zemin özellikleri ve bölgenin deprem kuşağında olup olmadığı da fiyatta değişikliğe neden oluyor.

    DEPREM İZOLATÖRÜ NEDİR, NE İŞE YARAR?

    Yapıda uygun olan kata veya zeminde yer alan kolonlara yerleştirilen yatay hareket eden sismik izolatörler, depremin şiddetinin azalmasına yardımcı oluyor.

    Sarsıntı yoğunluğunu yüzde 80'e kadar azaltan sismik izolatörler; kimyasallar, pas, nem ya da güneş ışınları gibi yıpratıcı durumlara karşı korunaklı ve ortalama 60 yıl kullanılabiliyor.

    İzolatörlerin binanın yapım aşamasında yapılacak hesapların ardından uygun yerlerinin belirlenmesi ve yerleştirilmesi gerekiyor. Bu sistemin kullanıldığı yapılarda ağırlık taşıma kapasitesi artıyor.

        SİSMİK İZOLATÖR HANGİ DEPREMLERDE ETKİLİ?

        Sismik izolatörler küçükten büyüğe tüm depremlerde etkilidir. Sarsıntının yoğunluğunu yüzde 80'e kadar azaltabilmektedir. Bu nedenle en büyük depremlerin etkisi bile deprem izolatörü sayesinde küçük bir deprem gibi hissedilmektedir.

        DEPREM İZOLATÖRÜ KAÇ YIL DAYANIYOR?

        Deprem izolatörleri kimyasallar, pas, nem ya da güneş ışınları gibi yıpratıcı durumlara karşı da korunaklı ve ortalama 60 yıl kullanılabiliyor.

        RAYLI SİSTEM BİNA NASIL OLUR?

        Raylı sistem Japonya'da oldukça sık kullanılan bir sistemdir.

        Raylı sistemli binalar, rayların üzerine inşa ediliyor. Deprem esnasında ise binalar, yer kabuğundan bağımsız bir şekilde ray üzerinde hareket ediyor. Bu sayede bina ray üzerinde sağa sola sallanırken, sallantının şiddeti de azalmış oluyor.

        DEPREM İZOLATÖR SİSTEMİNİN YARARLARI

        Yüksek düzeyde can güvenliği

        Aynı oranda minimum düzeyde bakım gerekliliği

        Araştırma ve geliştirmeye ait projelerin korunması

        Yapıda bulunan mimari ve taşıyıcı elemanlarda minimum hasar

        Şiddetli deprem sonrasında hemen kullanım olanağı

        Köprü ve viyadükler de hasar görmeksizin kullanımına devam edilmesi

        Ulaşım yapılarında devam eden süreklilik

        Yapı içerisinde yer alan eşya ve cihazların korunmas
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        Haberler Haberler Deprem izolatörü nedir, hangi binalara takılır? Deprem izolatörü sonradan yapılır mı, nasıl yapılır? Deprem sismik izolatör FİYATLARI 2023!
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