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    BURSA SEÇİM SONUÇLARI 14 MAYIS 2023 | Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları!

    14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi yapılacak. Genel seçimlerde oy kullanacak vatandaşlar il il seçim sonuçlarını ve oy oranlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde özellikle Bursa ilindeki vatandaşların aramaları sıklaştı. İşte Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler...

    BURSA SEÇİM SONUÇLARI 14 MAYIS 2023

    Bursa seçim sonuçları 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte sıklıkla araştırılır oldu. Yüksek Seçim Kurulu'dan (YSK) yapılan açıklamaya göre oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak. YSK Başkanı Ahmet Yener, seçimlerde 60 milyon 697 bin 843'ü yurtiçi olmak üzere toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacağını açıkladı. İşte Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları.

    BURSA SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Bursa seçim sonuçları henüz belli olmadı. İl il seçim sonuçları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takipte kalınız.

    SEÇİM GÜNÜ HAKKINDA BİLGİLER

    Saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

        Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek. İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasına ilişkin takvim yürürlüğe girecek.
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        Haberler Haberler BURSA SEÇİM SONUÇLARI 14 MAYIS 2023 | Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları!
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