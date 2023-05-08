BURSA SEÇİM SONUÇLARI 14 MAYIS 2023 | Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları!

Bursa seçim sonuçları 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte sıklıkla araştırılır oldu. Yüksek Seçim Kurulu'dan (YSK) yapılan açıklamaya göre oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak. YSK Başkanı Ahmet Yener, seçimlerde 60 milyon 697 bin 843'ü yurtiçi olmak üzere toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacağını açıkladı. İşte Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları.