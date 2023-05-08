BURSA SEÇİM SONUÇLARI 14 MAYIS 2023 | Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları!

Bursa seçim sonuçları 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte sıklıkla araştırılır oldu. Yüksek Seçim Kurulu'dan (YSK) yapılan açıklamaya göre oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak. YSK Başkanı Ahmet Yener, seçimlerde 60 milyon 697 bin 843'ü yurtiçi olmak üzere toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacağını açıkladı. İşte Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları.
BURSA SEÇİM SONUÇLARI 2023
Bursa seçim sonuçları henüz belli olmadı. İl il seçim sonuçları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takipte kalınız.
SEÇİM GÜNÜ HAKKINDA BİLGİLER
Saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.