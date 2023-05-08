AK Parti Adana milletvekili aday LİSTESİ 2023! 28. dönem Adana AK Parti milletvekili adayları kimler oldu? AÇIKLANDI!

28. dönem Adana AK Parti milletvekili adayları kimler oldu sorusu, AK Parti'nin il il miletvekili aday listesinin belli olmasıyla birlikte sıkça araştırılır oldu. 14 Mayıs seçimlerine çok az bir süre kaldı. Listeye göre; AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Adana 1. sıra milletvekili adayı oldu. İşte AK Parti Adana milletvekili aday listesi tümü...