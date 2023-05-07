Kartlı sayaç en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Ücretsiz doğal gaz kullanımının bu sayaç türünde geçerli olup olmadığı merak edildi. Konuyla iligli beklenen açıklama geldi. Peki, kartlı sayaç kullananlar ücretsez doğal gazdan faydalanacak mı? İşte detaylar...
KARTLI SAYAÇ KULLANANLAR ÜCRETSİZ DOĞAL GAZDAN FAYDALANACAK MI?
Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 1 aylık ücretsiz doğal gazın detaylarını da açıkladı.
Kartlı sayaç kullananlar için EPDK ve ilgili gaz dağıtım şirketi temas halinde.
Dönmez, özellikle Ankara'da bazı konutlarda doğal gaz tüketiminin önden ödemeli şekilde kartlı olarak devam ettiğine işaret ederek, "Onunla alakalı olarak da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve ilgili gaz dağıtım şirketi temas halinde. Onların okuma-faturalandırma sistemi diğer klasik sayaçlı sistemlere göre biraz farklı ama endişe etmesinler, kartlı sayaç kullananlar da ücretsiz doğal gazdan yararlanacak." dedi.