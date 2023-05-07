Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor'a konuk oluyor. İşte maçın canlı yayın takibi ve detayları...
Giresunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?
Bu akşam Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Giresunspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Giresunspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler:
Giresunspor: Onurcan, Talha, Görkem, Faruk Can, Alper, Campuzano, Murat Cem, Kuwas, Serginho, Bajic, Sainz
Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Luan Peres, Szalai, Crespo, Mert Hakan, Arda, Rossi, Valencia, Batshuayi
Giresunspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı Serkan Tokat oldu
Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı. Fenerbahçe'nin deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçında Serkan Tokat VAR hakemi olarak görev alacak.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor'un, Fenerbahçe'yi konuk edeceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını, İlker Toprak ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. AVAR'da ise Cihan Aydın ve Kemal Yılmaz bulunacak.
Jorge Jesus'un gözü 3 puanda
Jorge Jesus'un gözü 3puanda Jorge Jesus'un gözü 3puanda Jorge Jesus'un gözü 3 puanda Jorge Jesus'un gözü 3 puanda Jorge Jesus'un gözü 3 puanda Teknik direktör Jorge Jesus, lider Galatasaray'la aralarındaki puan farkının maç fazlasıyla da olsa bu akşam kapanmasını çok istiyor. Jesus, "Artık son maçlara çıkıyoruz. Hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefimiz devam ediyor. Giresunspor karşısında çok dikkatli olmamız gerekiyor. Biz, kazanmaya devam etmek istiyoruz. Son haftalardaki istekli görüntümüzü sahaya yansıtırsak, istediğimizi alırız" dedi.