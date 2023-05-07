Giresunspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı Serkan Tokat oldu

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı. Fenerbahçe'nin deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçında Serkan Tokat VAR hakemi olarak görev alacak.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor'un, Fenerbahçe'yi konuk edeceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını, İlker Toprak ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. AVAR'da ise Cihan Aydın ve Kemal Yılmaz bulunacak.

Jorge Jesus'un gözü 3 puanda

Jorge Jesus'un gözü 3puanda Jorge Jesus'un gözü 3puanda Jorge Jesus'un gözü 3 puanda Jorge Jesus'un gözü 3 puanda Jorge Jesus'un gözü 3 puanda Teknik direktör Jorge Jesus, lider Galatasaray'la aralarındaki puan farkının maç fazlasıyla da olsa bu akşam kapanmasını çok istiyor. Jesus, "Artık son maçlara çıkıyoruz. Hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefimiz devam ediyor. Giresunspor karşısında çok dikkatli olmamız gerekiyor. Biz, kazanmaya devam etmek istiyoruz. Son haftalardaki istekli görüntümüzü sahaya yansıtırsak, istediğimizi alırız" dedi.