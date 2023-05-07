Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kandilli - AFAD son depremler listesi!

SON DAKİKA: DEPREM UZMANI ERSOY'DAN İLK YORUM! 'BU BÖLGEDE...'

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Bolu'da gerçekleşen depremle ilgili sıcağı sıcağına şu ifadeleri kullandı: 'Gelecekte bu bölgede yeni depremler beklenebilir. 4.8 şiddetindeki deprem Düzce'nin doğu ucunda olduğu için bunu izlememiz gerekiyor. Bolu tarafına da bir gerilim taşınmıştı. İzlenmesi gereken bir deprem olarak değerlendiriyoruz.'

AFAD Başkanı "Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

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