AUZEF vize sınavları 7 Mayıs'a kadar gerçekleştirilecek. Sınav sonucuna göre kredi notunu yükseltecek olan öğrenciler sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 11 Mayıs 2023 Perşembe günü, Çevrim içi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden ilan edilecektir.
Ara sınav puanlarının açıklandığı tarihten itibaren 2 gün içinde "AUZEF Çözüm Merkezi" https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ üzerinden sınav sonuç itirazınızı iletebilirsiniz.
AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK?
2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemindeki derslerinizin ara sınavları 29 Nisan 2023 – 07 Mayıs 2023 tarihleri arasında sınav takviminde ilan edilen gün ve saatlerde gerçekleşecektir. Sınavlarınıza dönem derslerinizin yanında belirtilen tarihte 09:00-23:59 saatleri arasında girebilirsiniz. Her bir ders için sadece belirlenen tek bir günde sınav yapılacaktır.