Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı? 🌸2023 Anneler Günü hangi güne denk geliyor? Anneye alınacak hediyeler...

Dünya'da farklı günlerde kutlanan Anneler Günü, en yaygın şekliyle mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır, bu nedenle tarih her yıl değişir. Mayıs ayının ilk haftalarıyla birlikte 2023 Anneler Günü tarihi de merak edildi.
2023 ANNELER GÜNÜ TARİHİ
Her sene Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, 2023 yılında 14 Mayıs 2023 tarihinde kutlanacak.
ANNELER GÜNÜ TARİHİ
Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.