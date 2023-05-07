AK Parti Tekirdağ milletvekili adayları tam liste

14 Mayıs seçimlerinde aday olarak gösterilen isimler yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, 28. Dönem AK Parti Tekirdağ milletvekilleri kimler? İşte detaylar...
AK PARTİ TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
2 Gökhan Diktaş
4 Çiğdem Kocagül
5 Abdullah Öğe
6 Akın Yılmaz
7 Müge Yıldız Topak
8 Defne Gezer
AK PARTİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ YAYINDA!
14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı.
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu. AK Parti milletvekili aday listesi de netlik kazandı.