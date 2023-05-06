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    • 06.05.2023 18:32
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    Antalyaspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE | 6 Mayıs 2023 Antalyaspor Beşiktaş maçı şifresiz, FULL HD, kesintisiz, bedava, FULL HD, 4K canlı yayın izle!

    Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı yayını merakla bekleniyor. Süper Lig'in 33. haftasında, zirve yarışına dahil olan Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oluyor. Maçı canlı izlemek isteyenler arama motorlarına yöneldi. İşte Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı anlatımı....

    takvim.com.tr
    Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı anlatım!

    Süper Lig'in 33. haftasının perdesi Antalya'da açılacak. Akdeniz devi, son haftaların formda ekibi Beşiktaş'ı konuk edecek. İşte detaylar...

    ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM

    ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Bu akşam Corendon Airliens Park'ta oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak. Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı zorlu karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

    ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇININ&NBSP; 11'LERİ:

    Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Veysel, Ömer, Cemali, Erdal, Fernando, Fredy, Doğukan, Larsson, Wright.

    Beşiktaş: Mert, Rosier, welinton, Saiss, Masuaku, Gedson, Amir, Maxim, Redmond, Cenk, Aboubakar

        5 OYUNCU DEPLASMANDA YOK

        Kartal'da bu kritik karşılaşma öncesi derbide sakatlanan Colley ve Salih Uçan kadroya alınmazken sakatlıkları devam eden Ghezzal, Tayyip Talha ve Dele Alli de kafilede yer almadı.

        Beşiktaş'ta ceza sınırında yer alan Cenk Tosun bugün kart görmesi halinde Adana Demirspor mücadelesinde görev yapamayacak. Ev sahibi Akdeniz ekibinde ise Güray Vural'ın sakatlığı devam ediyor.

        Ligde oynadığı son maçta Galatasaray'ı mağlup ederek zirve yarışında puan farkını düşüren siyah-beyazlılar, 31 karşılaşmada topladığı 65 puanla 3. sırada yer alıyor.

        Son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0'la geçen Antalyaspor ise 36 puanla 12. basamakta bulunuyor.
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        Haberler Haberler Antalyaspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE | 6 Mayıs 2023 Antalyaspor Beşiktaş maçı şifresiz, FULL HD, kesintisiz, bedava, FULL HD, 4K canlı yayın izle!
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