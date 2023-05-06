Antalyaspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE | 6 Mayıs 2023 Antalyaspor Beşiktaş maçı şifresiz, FULL HD, kesintisiz, bedava, FULL HD, 4K canlı yayın izle!

⚽ ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM ⚽
ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bu akşam Corendon Airliens Park'ta oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak. Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı zorlu karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇININ&NBSP; 11'LERİ:
Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Veysel, Ömer, Cemali, Erdal, Fernando, Fredy, Doğukan, Larsson, Wright.
Beşiktaş: Mert, Rosier, welinton, Saiss, Masuaku, Gedson, Amir, Maxim, Redmond, Cenk, Aboubakar