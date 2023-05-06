Antalyaspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE | 6 Mayıs 2023 Antalyaspor Beşiktaş maçı şifresiz, FULL HD, kesintisiz, bedava, FULL HD, 4K canlı yayın izle!

5 OYUNCU DEPLASMANDA YOK

Kartal'da bu kritik karşılaşma öncesi derbide sakatlanan Colley ve Salih Uçan kadroya alınmazken sakatlıkları devam eden Ghezzal, Tayyip Talha ve Dele Alli de kafilede yer almadı.

Beşiktaş'ta ceza sınırında yer alan Cenk Tosun bugün kart görmesi halinde Adana Demirspor mücadelesinde görev yapamayacak. Ev sahibi Akdeniz ekibinde ise Güray Vural'ın sakatlığı devam ediyor.