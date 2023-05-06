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    • 06.05.2023 21:00
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    • 06.05.2023 21:04
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    Antalyaspor Beşiktaş maç sonucu: 1-3 | Antalyaspor Beşiktaş maç özeti!

    Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanına konuk oldu.

    takvim.com.tr
    Antalyaspor Beşiktaş maç sonucu: 1-3 | Antalyaspor Beşiktaş maç özeti!

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 33. haftası heyecan dolu bir maça daha sahne oldu. Beşiktaş kritik mücadelede Antalyaspor'un konuğu oldu. Siyah beyazlılar deplasmanda rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

    ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

    Mücadelede gol perdesini 32. dakikada Antalyaspor'dan Ömer Toprak açtı.

    İlk yarı bu golle Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmada ikinci yarının 54. dakikasında Beşiktaş'tan Aboubakar skoru 1-1'e getirdi.

    Maçın 83. dakikasında Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

        Ardından 84. dakikada Beşiktaş'ta sahneye Cenk Tosun çıktı ve skoru 2-1'e getirdi.

        Mücadelede 90. dakikada Aboubakar bir kez daha sahneye çıktı ve takımının 3. golünü kaydetmeyi başardı.

        Maç bu gollerle Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

        Karşılaşmanın ardından Beşiktaş, ligde 68 puanla 2 maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı.

        Antalyaspor ise 36 puanla 12. sırada bulunuyor.
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        Haberler Haberler Antalyaspor Beşiktaş maç sonucu: 1-3 | Antalyaspor Beşiktaş maç özeti!
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