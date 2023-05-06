Antalyaspor Beşiktaş maç sonucu: 1-3 | Antalyaspor Beşiktaş maç özeti!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 33. haftası heyecan dolu bir maça daha sahne oldu. Beşiktaş kritik mücadelede Antalyaspor'un konuğu oldu. Siyah beyazlılar deplasmanda rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.