Antalyaspor Beşiktaş maç sonucu: 1-3 | Antalyaspor Beşiktaş maç özeti!

Maçın 83. dakikasında Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Maçın 83. dakikasında Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Ardından 84. dakikada Beşiktaş'ta sahneye Cenk Tosun çıktı ve skoru 2-1'e getirdi.
Mücadelede 90. dakikada Aboubakar bir kez daha sahneye çıktı ve takımının 3. golünü kaydetmeyi başardı.
Maç bu gollerle Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın ardından Beşiktaş, ligde 68 puanla 2 maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı.
Antalyaspor ise 36 puanla 12. sırada bulunuyor.