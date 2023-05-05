Hıdırellez gül ağacına asılan dilek ne zaman alınır? Dilek kağıdı su yoksa ne yapılır? Hıdırellez’de dilekler ne zaman suya atılır?

HIDIRELLEZ GÜNÜ DİLEK NASIL DİLENİR?

Hıdırellez'de 5 Mayıs akşam ezanı ile gül dallarına paralar asılır (Eskiden kese içine para dikilip gül dibine gömülürmüş) ya da açık cüzdan bırakılır. Asılan paralar ya da cüzdanlar 6 Mayıs sabah erkenden geri toplanır ve sonrasında ise o notlar suya bırakılır.

Hıdırellez akşamı gül ağacında dilek tutarken yapmanız gerekenlere ek olarak bir de duasını okumanız gerekir. Hıdırellez dilek duası dilekler gül ağacına asıldıktan sonra yapılır.