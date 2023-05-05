Green card DV-2024 çekiliş sonuç tarihi! Green Card kimlere verilir? 2024 Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

KİMLER GREEN CARD ALABİLİR?

Green Card almak isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Öncelikle Green Card almak isteyen kişi mutlaka 18 yaşından büyük olmalıdır. Ayrıca Green Card en az lise mezunu olan kişilere verilir. Lise öğrencisi olmayan kişilerde son 5 yıl içinde uzmanlık ve ya eğitim gerektiren bir alanda da mutlaka 2 yıl aralıksız olarak çalışan kişiler Green Card alabilirler.