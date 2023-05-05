Green card DV-2024 çekiliş sonuç tarihi! Green Card kimlere verilir? 2024 Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Her yıl binlerce kişinin başvurduğu Green Card programıyla çekilişi kazananlar ABD'de oturum ve çalışma izni almaya hak kazanıyor. DV programını kazananlar, bilgisayar tarafından rastgele yapılan bir çekiliş neticesinde belirleniyor. Peki, Green Card kimlere verilir? 2024 Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilenler!
GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bürosu tarafından https://dvprogram.state.gov/ internet adresinden yapılan açıklamaya göre DV-2024 Katılımcılar, 6 Mayıs 2023'te saat 19:00'den itibaren Green Card sonuçlarını öğrenebilecek. Başvuru sonuçları http://dvprogram.state.gov sitesinden sorgulanacak.
2024 GREEN CARD BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Önümüzdeki sene için Green Card başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Önceki dönemde olduğu gibi Nisan-Ekim arasında başvurular alınabilir. Ancak konu hakkında ayrıntılar geldikçe haberde yer alacak.