AÖF final sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak 2023? AÖF final sınavları nasıl yapılacak, online mı, yüz yüze mi?

AÖF final sınavı tarihleri hakkında aramalar hız kazandı. Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınav ve dönem sonu sınavları yüz yüze olarak 81 ilde gerçekleştirildi. Şimdi gözler final sınavı tarihlerinde. Peki, AÖF final sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak? AÖF final sınavları nasıl yapılacak, online mı, yüz yüze mi? İşte detaylar...
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakültesi sınav takvimi anadolu.edu.tr adresinden yayınlandı.
Buna göre dönem sonu ortalamasına %70 etki edecek final sınavı olarak da bilienen dönem sonu sınavları 27-28 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilirken bu soruların yanıtlanması için 30 dakika sınav süresi verilecek.
AÖF SINAVLARI NASIL YAPILACAK, ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?
Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınav ve dönem sonu sınavları yüz yüze olarak 81 ilde gerçekleştirildi.