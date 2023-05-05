Seçime sayılı günler kala AK Parti'nin İstanbul mitingi için tarih ve saat bilgisi belli oldu. Peki, AK Parti İstanbul mitingi ne zaman, nerede yapılacak 2023? Başkan Erdoğan'ın İstanbul mitingi saat kaçta, nasıl gidilir? İşte detaylar...