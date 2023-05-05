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    • 05.05.2023 14:51
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    • 05.05.2023 14:51
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    AK Parti Aydın milletvekili adayları tam liste | 28. Dönem AK Parti Aydın milletvekilleri kimler?

    2023 Genel seçimleri 14 Mayıs tarihinde yapılacak. AK Parti milletvekili aday listesi de netlik kazandı. Peki, 28. Dönem AK Parti Aydın milletvekilleri kimler? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AK Parti Aydın milletvekili adayları tam liste!

    28. Dönem AK Parti Aydın milletvekili adayları belli oldu. Peki, AK Parti Aydın milletvekilleri kimler? İşte detaylar...

    28. DÖNEM AK PARTİ AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ BELLİ OLDU!

    AYDIN 1 Mustafa Savaş

    AYDIN 2 Seda Sarıbaş

    AYDIN 3 Ömer Özmen

    AYDIN 4 Mustafa Abak

    AYDIN 5 Mehmet Umut Tuncer

    AYDIN 6 Duygu Göğde

    AYDIN 7 Murat Gün

    AYDIN 8 Mehmet Arkun

    AK PARTİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ YAYINDA!

    14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı.

    14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu. AK Parti milletvekili aday listesi de netlik kazandı.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz adaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavuz, açıklamasında "Mevcut milletvekillerinden 104 arkadaşımız listelerde yer aldı. Listelerde yüzde 65 oranında bir değişim uyguladık" dedi.
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        Haberler Haberler AK Parti Aydın milletvekili adayları tam liste | 28. Dönem AK Parti Aydın milletvekilleri kimler?
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