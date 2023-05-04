Twitter gri tik nedir, ne anlama gelir? Twitter'da gri tik kimlere verilir, hangi hesaplar için geçerlidir? Renklerin anlamı...

Twitter gri tik anlamı ve hangi hesapların kullanabildiği merak edildi. Her geçen gün yeni bir değişiklikle gündeme gelen sosyal medya platformunda bazı kullanıcılara gri tik verilmeye başlandı. Peki, Twitter gri tik nedir, ne anlama gelir? Twitter'da gri tik kimlere verilir, hangi hesaplar için geçerlidir? İşte detaylar...
TWİTTER GRİ TİK NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?
Twitter'da kullanıma sunulan gri tik, kullanılan hesabın bir devlet/çok taraflı kuruluşu veya bir devlet/çok taraflı yetkiliyi temsil ettiği anlamına gelir. Ek devlet hesapları ve çok taraflı hesaplar, Doğrulanmış Kuruluşlar aracılığıyla gri onay işaretleri alabilir.
Twitter gri tik hakkında şu açıklamayı yapmıştır:
'Bu hesap, bir resmi kurum ya da çok taraflı bir kuruluş hesabı olduğu için onaylı.'
GRİ TİK KİMLERE VERİLİR?
Twitter platformunda ücretsiz olarak verilen bu gri onay işaretini; ulusal düzeyde uygun devlet kuruluşları, hükümet kişileri ve çok taraflı kuruluşlar alabilir.