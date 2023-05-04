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    • Haberler
    • 04.05.2023 11:05
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    • 04.05.2023 11:05
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    Türkiye'den izlenebilecek mi? AY tutulması ne zaman 2023? Ay tutulması saat kaçta başlayacak, kaça kadar sürecek?

    5 Mayıs'ta gerçekleşecek ay tutulması Türkiye'den kısmen izlenebilecek. Ay tutulması, Türkiye saati ile 20:47'de başlayacak ve 23:49'a kadar devam edecek. Ay tutulması, Türkiye'nin batı kıyılarında daha iyi izlenebilecek. Ancak tutulmanın tamamı Türkiye'den izlenemeyecek. Tam ay tutulması, Avustralya, Yeni Zelanda, Pasifik Okyanusu, Asya ve Amerika kıtalarında gözlemlenebilecek. Ay tutulması sırasında Ay'ın rengi kızıla dönecek ve dolunayın parlaklığı azalacak. Bu doğa olayını izlemek için özel bir ekipman gerekmese de, bulutlu havalarda izlemesi zor olabilir.

    takvim.com.tr
    AY tutulması ne zaman, saat kaçta 2023?

    Ay tutulması hakkında aramalar hız kazandı. 2023'ün ilk Ay tutulması mayıs ayında meydana gelecek. Tutulma sırasında gökyüzü gözlemcileri ayın karardığını ancak tamamen kaybolmadığını görecekler. Peki, Ay tutulması ne zaman 2023? Ay tutulması saat kaçta başlayacak, kaça kadar sürecek? Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte merak edilenler!

    TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) , '2023 Gök Olayları Yıllığı' ile yılın ilk Ay tutulması ile ilgili bilgiler de belli olmuştu. Yıllığa göre 2023'ün ilk Ay tutulması mayıs ayında meydana gelecek.

    Ay, 5 Mayıs Cuma günü Dünya'nın dış gölgesine geçerek penumbral tutulma adı verilen astronomik bir olay yaratacak. Tutulma sırasında gökyüzü gözlemcileri ayın karardığını ancak tamamen kaybolmadığını görecekler.

    TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

    Dünya üzerinde Avrupa, Asya, Avustralya, Afrika, Pasifik, Atlantik, Hint Okyanusu, Antarktika bölgelerini etkisi altına alacak bu tutulma, Türkiye'den de izlenebilecek.

        TUTULMA SAAT KAÇTA?

        Tutulma, Türkiye saatiyle 18.15-22.30 arasında gerçekleşecek.

        Yarı gövdeli Ay tutulmasında, ayın yüzde 95'lik kısmı dünyanın yarı gölgesi içinde kalacak ve ay yüzeyi hafifçe karacak. Tutulmanın ortası saat 20.24'te olacak.
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        Emlak Konut
        Haberler Haberler Türkiye'den izlenebilecek mi? AY tutulması ne zaman 2023? Ay tutulması saat kaçta başlayacak, kaça kadar sürecek?
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