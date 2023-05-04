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    • Haberler
    • 04.05.2023 08:02
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    • 04.05.2023 08:02
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    Seçmen listesine nasıl bakılır? YSK seçmen listesi sorgulama! Sandık görevlisi ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin, kurulun internet sitesi ve çağrı merkezi, Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ile e-Devlet'ten yapıldığını bildirdi.

    takvim.com.tr
    YSK seçmen listesi sorgulama! Seçmen listesine nasıl bakılır?

    Seçim günü sandıkta görevli olmak isteyenler konuyla ilgili araştırmalara başladı. Seçim süreci hakkında birçok detay merak ediliyor. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için askıya çıkan seçmen listeleri, "Seçmen Sorgulama Uygulaması" ile sorgulanabilecek. Peki, Seçim listesine nasıl bakılır? Sandık görevlisi ücreti ne kadar? İşte detaylar...

    YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

    Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.

    YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

    E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı internet sitesine girip "Giriş Yap" bağlantısına tıklayın. Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz. Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

    Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır. Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.

        SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        İlçe seçim kurulları tarafından yayınlanan duyurulara göre seçim sandık görevlisi başvurusu yapılabilir. Sandık Görevlisi başvuruları genellikle seçimden önce birkaç ay içinde açılır. İki çeşit sandık görevlisi bulunuyor.

        İlki ise sandık kurulu görevlisidir. Devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK)tarafından belirlenir.İkinci kategorideki sandık görevlileri ise partilerin sandık görevlisidir.

        Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve başvuru formu doldurulur.

        Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden alınmaz, başvuru için YSK'ya müracaat edilir. Siyasi parti üyeliği olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.

        SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

        İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına görevli seçilemezler.Sandık görevlisi olmak için gerekli şartlar arasında:Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak yer alıyor.Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak şartlar arasında. Ancak şartları için seçim kurullarının duyuruları takip edilmeli.

            SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

            2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi 14 Mayıs tarihinde yapılacak. Sandık görevlisi ücretleri henüz belli olmadı. Daha önceki seçimde ise şu şekildeydi;

            Başkan ve üyeler için 261,00 TL,

            Siyasi Parti Temsilcileri için de 130,00 TL
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            Emlak Konut
            Haberler Haberler Seçmen listesine nasıl bakılır? YSK seçmen listesi sorgulama! Sandık görevlisi ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır?
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