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    • Haberler
    • 04.05.2023 11:31
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    • 04.05.2023 11:31
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    MEB BİLSEM bireysel değerlendirme uygulaması giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? BİLSEM itiraz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023?

    BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları http://meb.gov.tr bağlantısından sorgulanabiliyor. İlgili değerlendirme sonuçlarına itiraz tarihleri de yayınlandı. Peki, BİLSEM itiraz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? MEB BİLSEM bireysel değerlendirme uygulaması giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    BİLSEM itiraz sonuçları açıklandı mı 2023?

    2023 yılı BİLSEM sonuçlarının açıklanmasının ardın süreç devam ediyor. Şimdi itiraz sonuçları ve bireysel değerlendirme uygulaması giriş belgesi için aramalar hız kazandı. BİLSEM giriş belgesi e-Okul üzerinden erişime açılacak. Peki, BİLSEM itiraz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? MEB BİLSEM bireysel değerlendirme uygulaması giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler!

    BİLSEM SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI

    Örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel, resim veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitimi vermek üzere açılan BİLSEM'ler için 2022-2023 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek "BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu" yayımlanmıştı.

    BİLSEM SONUÇ SORGULAMA SAYFASI 2023

    BİLSEM 2023 TAKVİMİ MEB

    BİLSEM bireysel değerlendirme uygulaması giriş belgesi e-Okul üzerinden 9 Mayıs tarihinde erişime açılacak.

    05-09 Aralık 2022 İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması
    12-16 Aralık 2022 Bilgilendirme toplantılarının yapılması
    19-30 Aralık 2022 Gözlem formlarının doldurulması
    02-06 Ocak 2023 Ön değerlendirme randevularının oluşturulması
    10 Ocak 2023 Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması


        14 Ocak 2023-09 Nisan 2023 Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması
        19 Nisan 2023 Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
        24-28 Nisan 2023 İtiraz başvurularının alınması
        02-05 Mayıs 2023 İtirazların değerlendirilmesi
        24 Nisan 2023 05 Mayıs 2023 Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması
        09 Mayıs 2023 Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması


        15 Mayıs 2023 28 Temmuz 2023 Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
        04 Ağustos 2023 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
        07-11 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
        14-18 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
        14-31 Ağustos 2023 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin
        gerçekleştirilmesi Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması
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        Emlak Konut
        Haberler Haberler MEB BİLSEM bireysel değerlendirme uygulaması giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? BİLSEM itiraz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023?
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