Karot deprem testi fiyatları hakkında araştırmalar hızlandı. Yaşanan deprem felaketi sonrası en sık aratılanlar arasında karto testi nasıl yapılır sorusu yer alıyor. İşte 2023 DEPREM RİSKİ VE KAROT TESTİ FİYATLARI!
KAROT TESTİ FİYATI NE KADAR?
Yıllar geçse de karot testiyle atılan betonun kalitesi tespit edilebilmektedir. Karot testi ücreti bölgesel olarak değişmekle beraber 2 bin - 3 bin lira arasında değişmektedir.
KAROT TESTİ NEDİR?
Bina duvarlarından silindir şeklinde zarar vermeden delinerek alınan beton örneği, karot makineleri ile yapılıyor. Binaların deprem dayanıklılığını ölçmek için kullanılan en etkili yöntemlerden birisidir. Beton analiz edilirken, basınç testlerine direnç ve kalite konusunda bilgi verir.
Deprem yönetmeliğine göre C20'nin altında kalan betonlar risk grubu taşıyor. Bu durum sonucunda ihbar olarak kabul edilen bina için yıkım işlemi başlatılabiliyor. İlgili rapor hak sahiplerine bildiriliyor. Bina dayanıklılık testi uygulaması için belediye görevli yapı uzmanları, karot alma yönetimini uyguluyor.