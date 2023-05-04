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    • 04.05.2023 12:31
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    • 04.05.2023 12:31
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    AK Parti İstanbul mitingi ne zaman, nerede yapılacak 2023? Başkan Erdoğan'ın İstanbul mitingi saat kaçta, nasıl gidilir?

    AK Parti'nin İstanbul mitingi için araştırmalar hız kazandı.AK Parti'nin merakla beklenen İstanbul mitinginin tarihi, saati ve yeri belli oldu. Peki, AK Parti İstanbul mitingi ne zaman, nerede yapılacak 2023? Başkan Erdoğan'ın İstanbul mitingi saat kaçta? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AK Parti İstanbul mitingi ne zaman, nerede 2023?

    AK Parti'nin İstanbul mitingi için araştırmalar hız kazandı.AK Parti'nin merakla beklenen İstanbul mitinginin tarihi, saati ve yeri belli oldu. Peki, AK Parti İstanbul mitingi ne zaman, nerede yapılacak 2023? Başkan Erdoğan'ın İstanbul mitingi saat kaçta? İşte detaylar...

    AK PARTİ İSTANBUL MİTİNGİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    AK Parti'nin 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da gerçekleştireceği mitinge Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ev sahipliği yapacak.

    2023 seçimleri için saha çalışmalarını sürdürdüğü belirten AK Parti İstanbul teşkilatı; 'Yüz Yüze 100 Gün', 'İstanbul'un Sözü: Birlik İrade Zafer', 'Nef Stadyumu'nda 100 Bin Sandık Görevlisiyle Buluşma',

        'Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri' ve ilçelerdeki toplu açılış törenleri gibi saha çalışmalarını 'Yüzyılın Mitingi' ile taçlandırmayı hedeflediklerini açıkladı.
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        Emlak Konut
        Haberler Haberler AK Parti İstanbul mitingi ne zaman, nerede yapılacak 2023? Başkan Erdoğan'ın İstanbul mitingi saat kaçta, nasıl gidilir?
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