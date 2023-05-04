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    • 04.05.2023 07:31
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    • 04.05.2023 07:31
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    AK Parti Tekirdağ milletvekili adayları tam liste | 28. Dönem AK Parti Tekirdağ milletvekilleri kimler?

    14 Mayıs'ta yapılacak seçim için araştırmalar hız kazandı. AK Parti milletvekili aday listesi de belli oldu. Peki, 28. Dönem AK Parti Tekirdağ milletvekilleri kimler? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AK Parti Tekirdağ milletvekili adayları tam liste

    14 Mayıs seçimlerinde aday olarak gösterilen isimler yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, 28. Dönem AK Parti Tekirdağ milletvekilleri kimler? İşte detaylar...

    AK PARTİ TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

    1 Mestan Özcan

    2 Gökhan Diktaş

    4 Çiğdem Kocagül

    5 Abdullah Öğe

    6 Akın Yılmaz

    7 Müge Yıldız Topak

    8 Defne Gezer

    AK PARTİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ YAYINDA!

    14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı.

    14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu. AK Parti milletvekili aday listesi de netlik kazandı.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz adaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavuz, açıklamasında "Mevcut milletvekillerinden 104 arkadaşımız listelerde yer aldı. Listelerde yüzde 65 oranında bir değişim uyguladık" dedi.

        LİSTEYİ YSK'YA VEREN İLK PARTİ MHP OLDU

        MHP heyeti, 14 Mayıs seçimlerine girecek adayların bulunduğu listeyi Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.-
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        Emlak Konut
        Haberler Haberler AK Parti Tekirdağ milletvekili adayları tam liste | 28. Dönem AK Parti Tekirdağ milletvekilleri kimler?
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