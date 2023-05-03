AK Parti'nin İstanbul mitingi için araştırmalar hız kazandı.AK Parti'nin merakla beklenen İstanbul mitinginin tarihi, saati ve yeri belli oldu. Peki, AK Parti İstanbul mitingi ne zaman, nerede yapılacak 2023? Başkan Erdoğan'ın İstanbul mitingi saat kaçta? İşte detaylar...