AÖF final sınavı tarihleri hakkında aramalar hız kazandı. AÖF bahar dönemi ara sınavları 15-16 Nisan'da sona erdi. Öğrencilere bu yarıyılda dönem sonu (final) sınavı yapılacak. Peki, AÖF final sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak 2023? AÖF final sınavları nasıl yapılacak, online mı, yüz yüze mi? İşte merak edilenler!
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakültesi sınav takvimi anadolu.edu.tr adresinden yayınlandı.
Buna göre dönem sonu ortalamasına %70 etki edecek final sınavı olarak da bilienen dönem sonu sınavları 27-28 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilirken bu soruların yanıtlanması için 30 dakika sınav süresi verilecek.
AÖF SINAVLARI NASIL YAPILACAK, ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?
Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınav ve dönem sonu sınavları yüz yüze olarak 81 ilde gerçekleştirildi.