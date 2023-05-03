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    • Haberler
    • 03.05.2023 08:31
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    • 03.05.2023 08:31
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    AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri kimler? AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayları listesi 2023! Bekir Bozdağ, Hikmet Başak...

    AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri kimler oldu sorusu, son dakika milletvekili aday listelerinin yayımlanmasıyla birlikte sıkça araştırılmaya başlandı. AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Peygamberler diyarı Şanlıurfa'ya ve Şanlıurfalı kardeşlerime hizmet etmek benim için büyük bir şereftir." ifadesini kullandı. İşte AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayları listesi 2023...

    AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayları listesi 2023!

    AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri kimler oldu sorusu, son dakika milletvekili aday listelerinin yayımlanmasıyla birlikte sıkça araştırılmaya başlandı. AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Peygamberler diyarı Şanlıurfa'ya ve Şanlıurfalı kardeşlerime hizmet etmek benim için büyük bir şereftir." ifadesini kullandı. İşte AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayları listesi 2023...

    AK PARTİ 28. DÖNEM ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ 2023

    ŞANLIURFA 1 BEKİR BOZDAĞ
    ŞANLIURFA 2 ABDULKADİR EMİN ÖNEN
    ŞANLIURFA 3 ABDÜRRAHİM DUSAK
    ŞANLIURFA 4 MEHMET ALİ CEVHERİ
    ŞANLIURFA 5 CEVAHİR ASUMAN YAZMACI
    ŞANLIURFA 6 İBRAHİM EYYÜPOĞLU

    ŞANLIURFA 7 HİKMET BAŞAK
    ŞANLIURFA 8 MEHMET FARUK PINARBAŞI
    ŞANLIURFA 9 MAHMUT KAÇAR
    ŞANLIURFA 10 NİHAT KILIÇ
    ŞANLIURFA 11 EMRE KARAÇİZMELİ

    ŞANLIURFA 12 MEHMET İLHAMİ GÜNBEGİ
    ŞANLIURFA 13 ABDULLAH AKSAK
    ŞANLIURFA 14 ABDURRAHİM TORU

    HANGİ İLDEN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAK?

    İstanbul 98

    Ankara 36

    İzmir 28

        Bursa 20, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3

        Antalya 17, Ağrı 4, Amasya 3,

        Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4 ve Düzce 3.

        Konya 15, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2

        Gaziantep 14, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 6

        Şanlıurfa 14, Tokat 5, Trabzon 6, Uşak 3, Mersin 13, Hatay 11, Isparta 4

        Diyarbakır 12, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7

        Manisa 10, Kütahya 5, Malatya 6, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 7, Muş 3

        Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3

        Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 4, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3

        Batman 5, Karaman 3, Kırıkkale 3, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2
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        Haberler Haberler AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri kimler? AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayları listesi 2023! Bekir Bozdağ, Hikmet Başak...
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