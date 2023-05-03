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    • Haberler
    • 03.05.2023 08:01
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    • 03.05.2023 08:01
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    28. dönem Adana AK Parti milletvekili adayları kimler oldu? AÇIKLANDI! AK Parti Adana milletvekili aday LİSTESİ 2023!

    28. dönem Adana AK Parti milletvekili adayları kimler oldu sorusu, AK Parti'nin il il miletvekili aday listesinin belli olmasıyla birlikte sıkça araştırılır oldu. 14 Mayıs seçimlerine çok az bir süre kaldı. Listeye göre; AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Adana 1. sıra milletvekili adayı oldu. İşte AK Parti Adana milletvekili aday listesi tümü...

    AK Parti Adana milletvekili aday LİSTESİ 2023!

    28. dönem Adana AK Parti milletvekili adayları kimler oldu sorusu, AK Parti'nin il il miletvekili aday listesinin belli olmasıyla birlikte sıkça araştırılır oldu. 14 Mayıs seçimlerine çok az bir süre kaldı. Listeye göre; AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Adana 1. sıra milletvekili adayı oldu. İşte AK Parti Adana milletvekili aday listesi tümü...

    AK PARTİ ADANA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023

    ADANA 1 ÖMER ÇELİK
    ADANA 2 AHMET ZENBİLCİ
    ADANA 3 SUNAY KARAMIK
    ADANA 4 ABDULLAH DOĞRUADANA 5 FARUK AYTEK
    ADANA 6 MUSTAFA YILDIZADANA 7 HASAN HÜSEYİN KUŞCU
    ADANA 8 EROL KAHRAMAN
    ADANA 9 KASIM PAMUK

    ADANA 10 FATİME YURDUSEVEN
    ADANA 11 DİNÇER DİNÇ
    ADANA 12 MELİKE DOĞAN
    ADANA 13 RAMAZAN ÇIRAK
    ADANA 14 OĞUZHAN GÜRHANİ
    ADANA 15 MEHMET KURTARAN

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz adaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavuz, açıklamasında "Mevcut milletvekillerinden 104 arkadaşımız listelerde yer aldı. Listelerde yüzde 65 oranında bir değişim uyguladık" dedi.

        HANGİ İLDEN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAK?

        İstanbul 98

        Ankara 36

        İzmir 28

        Bursa 20, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3

        Antalya 17, Ağrı 4, Amasya 3,

        Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4 ve Düzce 3.

        Konya 15, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2

        Gaziantep 14, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 6

        Şanlıurfa 14, Tokat 5, Trabzon 6, Uşak 3, Mersin 13, Hatay 11, Isparta 4

        Diyarbakır 12, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7

        Manisa 10, Kütahya 5, Malatya 6, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 7, Muş 3

        Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3

        Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 4, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3

        Batman 5, Karaman 3, Kırıkkale 3, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2
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        Haberler Haberler 28. dönem Adana AK Parti milletvekili adayları kimler oldu? AÇIKLANDI! AK Parti Adana milletvekili aday LİSTESİ 2023!
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