2023 Diyanet Kurban Bayramı hangi ay idrak edilecek? Tatil kaç gün olacak? Kurban Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı'nı idrak ettiğimiz şu günlerde Kurban Bayram tarihi sıkça araştırılan konulardan birisi oldu. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimi merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Diyanet Kurban Bayramı hangi ay idrak edilecek? Tatil kaç gün olacak? İşte merak edilenler!